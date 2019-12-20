超過美國聯邦眾議院1/3席次、共160位眾議員今天致函貿易代表萊特海澤，呼籲啟動美台雙邊貿易協定談判，為美國創造就業機會，也闡明美國對台灣與區域的持續承諾。

這封給萊特海澤（Robert Lighthizer）的公開信是由眾議院台灣連線4位共同主席夏波（Steve Chabot）、康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與席瑞斯（Albio Sires）發起，並獲得其他156位眾議員連署。

信函指出，今年是台灣關係法簽署40週年，這項具有里程碑意義的立法為美台關係奠定框架，兩國共同致力於民主、尊重法治與自由市場原則。台灣關係法推進數十年的經濟、安全與貿易關係，使國際社會受益，也促進美台繁榮。有鑑於此，眾議員堅信萊特海澤應啟動與台灣的雙邊貿易協定（BTA）談判。

信函表示，台灣是美國在印太地區的長期盟友與志同道合夥伴，並共享價值。台灣是美國第11大貿易夥伴、美國農產品的第8大出口市場、美國液化天然氣的主要購買者，也是主要的半導體供應商。台灣已依循國際勞工組織（ILO）公約為勞工提供高標準勞動保障，也是區域環境保護的領導者。

信函指出，台灣已表達與美國公平、嚴謹與高標準協商雙邊貿易協定的強烈期望。與台灣達成協定將能解決現有的市場准入問題，擴大包括農產品在內的美國產品市場，並能為與區域其他國家未來協定提供高標準。

這項協定將鼓勵台灣對美國製造業更多投資，因為台灣出口將為美國製造商提供所需的投入。協定也將有助於建立全面數位化貿易的高標準規則，確保兩國依循相同的標準運作，並創造高薪就業機會。

美台貿易與投資關係已為美國創造約37.3萬個工作機會，全面的美台雙邊貿易協定除了將進一步強化美國工業的全球競爭力外，也能同時為美國創造就業機會。

信函最後指出，多年來，台灣已證明是美國忠實與有益的合作夥伴。過去40年裡，這項關係的基石已在台灣關係法與六項保證中闡明。眾議員堅信，美國貿易代表在貿易協定談判的持續努力將能表明美國對台灣與整個區域的持續承諾，也與過去40年來的美台關係保持一致性。

(中央社)