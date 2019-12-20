聯聚建設捐贈高規格的加護型救護車，除有一般到院前緊急醫療功能外，還可以零時差進行救治，儼然是行動急診室。（盧金足攝）

聯聚建設捐贈童綜合醫院一台加護型救護車，立法院副院長蔡其昌（左四）出席見證，聯聚建設總經理王于娟（左六）強調公益不分你我、讓愛無遠弗屆。（盧金足攝）

聯聚建設秉持取之於社會，用之於社會的精神，熱心投入社會公益，年終送暖，即刻救援跑第一，由聯聚建設總經理王于娟代表聯聚建設捐贈童綜合醫院一台加護型救護車，立法院副院長蔡其昌也出席見證，讓緊急醫療救護更精實，有如一台行動急診室，甚至能在該台救護車上裝置葉克膜醫療設備，強化緊急醫療救護網急難救護能力，增加市民生命安全保障。

聯聚建設總經理王于娟表示，救護車是緊急醫療、院際轉診等不可或缺的交通工具，而且每次出勤都是非常急迫的救命任務，感念所有參與緊急醫療護救人員，在第一時間捨我其誰的幫助病患與死神拔河，為搶救寶貴生命，任何一分一秒都不放過。

聯聚建設總經理王于娟（左二）希望加護型救護車加入緊急救援後，對捍衛中部居民的生命與健康盡心力。（盧金足攝）

聯聚建設捐贈童綜合醫院一台加護型救護車，精實緊急醫療救護，完善緊急醫療網絡並支援各項公益活動。（盧金足攝）

「聯聚盡一份心力捐贈加護型救護車，共同守護瀕臨危險的生命」，王于娟希望能拋磚引玉，讓企業及社會賢達一起做公益，讓善良與愛心傳送到社會的每一個角落，幫助需要幫助的人，讓我們的社會更美好。

聯聚建設指出，救護車也能擔負起各項公益活動的支援救護角色，例如淨灘、馬拉松等大型公益活動的救護站，童綜合醫院為讓緊急救援更加即時，加護型救護車裝備還特別採購軍用高規格的ZOLL多功能生理監視電擊器，是中部地區救護車第一台有如此高規配備的車輛，也是全台民間唯一購置此規格配備的救護車。

童綜合醫院強調，加護型救護車有一般到院前緊急醫療功能外，還可以零時差進行救治，儼然是行動急診室，該台救護車甚至可以在車上裝葉克膜，所以在規格與配置上有著嚴格的規範，上路之前必須通過國家的嚴密檢驗、取得許可證之後才能上線服役。

童綜合醫院為了國家未來主人翁，設立24小時兒科急診，必須因應大量的轉診需求，不僅為海線居民服務，更多來自四面八方的緊急救護，例如當年八仙塵爆時，北部醫療院所容納不下大量傷患時，也轉診至中部童綜合醫院，成為醫療轉診網絡指標之一，聯聚建設所捐贈加護型救護車的加入，為捍衛大眾的生命與健康添加一份助力。

王于娟表示，聯聚建設秉持以人為本、永續經營及社會責任的使命，在專業領域當中努力，致力打造安全、實用及兼具美感的建築，好的建築可以改變一個城市的面貌，展現深厚的文化底蘊，為城市天際線增添美好，這也是企業對社會的一份責任。

被譽為台中「豪宅一哥」的品牌建商聯聚建設，投入公益，為社會各個角落送暖，包括寒冬送暖－臘八粥結緣活動，為福田戶提供油、米等生活物資與福田金；為寒士尾牙盡心力；為偏鄉教育注入資源、協助清寒家庭購置生活必需品。

此外，贊助紙風車為偏鄉孩童點亮藝術之燈；支持台灣世界展望會所發起的計畫，認養柬埔寨貧童；幫助因豪雨造成屋頂坍塌，處境堪憐的大甲阿嬤把家蓋回來；贊助電腦設備助新住民語言學習，期許更快融入社會；捐贈警車，為強化社會治安盡心力。

聯聚建設也深入校園，提供清華大學學生分別於台灣、大陸及越南暑期實踐計畫機會，體驗學術與實務差異；提供雲科大土木、營建相關科系雙實習管道，協助學生透過實習，提早進行職涯規劃，與就業順利接軌。

開放逢甲大學土木、建築學系學生參觀聯聚中雍大廈興建過程，透過實務觀察、記錄的訓練，讓所學更具體化，為社會盡一份教育人才的力量。

(中時 )