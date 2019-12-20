18日的總統參選人政見發表會，讓韓、宋、蔡三人首度正面對決，韓國瑜在此役答辯俱佳，深獲好評。國民黨台北市議員羅智強直言，民進黨愛嘲笑韓國瑜草包！但會念書的騙子，才最可怕！羅更舉出蔡英文2010年ECFA辯論的五大謊言，譏諷難怪蔡英文堅持「辯論靠三立」呢，就是怕過去的謊言被拆穿，露出馬腳！

羅智強於臉書發文表示，「民進黨愛嘲笑韓國瑜草包！但會念書的騙子，才最可怕」！蔡英文的辯論技巧，其實只有一個字，「騙」！這些謊話當下看不出來，但是經過時間的對照，就一目瞭然

羅智強更桃園國民黨立委候選人呂玉玲統整蔡英文在2010年ECFA辯論的五大謊言：最大的謊，是蔡英文說「如果執政，會公投廢ECFA」，結果執政後蔡政府卻說「過去簽訂ECFA是好的」，打自己一巴掌！

第二個謊，則是蔡英文當年一口咬定「簽了ECFA，就被鎖定十年開放期程，十年後，台灣有九成項目要對大陸開放」，照這個說法，明年就是十年大限，蔡英文連任，ECFA就要終止了！現在蔡政府改口，十年大限，「沒有共識跟標準」。又打臉九年前的蔡英文！

第三個謊，是蔡英文一直造謠「國民黨從中國走向世界，民進黨從世界走向中國」，結果蔡英文上台後，台灣對大陸的出口依存度還增加，民進黨更依賴大陸。

第四個謊，是蔡英文說，ECFA讓工具機免關稅，反而會讓大陸的工具機進口台灣，事實是ECFA讓工具機出口屢創新高！

第五個謊，是蔡英文說，ECFA會讓台灣對大陸開放更多農產品，結果一項都沒有開放。

羅智強最後總結，所以，為什麼蔡英文堅持「辯論靠三立」呢，就是怕過去的謊言被拆穿，露出馬腳！

(中時電子報)