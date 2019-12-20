陳勢安收到新的行李箱凹凸不平、坑坑疤疤的，但他覺得很時尚好看。(圖擷自陳勢安臉書)

藝人陳勢安日前搭機超倒楣，要價6萬元的名牌行李箱被摔壞，向航空公司討公道，對方處理態度消極，氣得他在個人臉書揭露此事。隔3天，他在臉書說，收到贊助的行李箱，但他收到行李箱時整個傻眼，這是不是在「傷口撒鹽？」

陳勢安的黑色RIMOWA行李箱陪伴他出國跑行程，上面貼紙有他征戰各地的滿滿回憶。日前他秀出被摔凹的行李箱，控訴航空公司理賠方式太扯，不是想用隨便的行李箱打發，就是拿去民間單位維修，要不只能連人帶行李箱待在原地等候，如果帶走等於自行負責損失。陳勢安的悲慘遭遇經披露後，引起大眾的關注。

陳勢安昨在臉書表示，他事後收到多家公司來訊，有意贊助他行李箱，經過考慮，他選擇了第一家致電的品牌。不過，收到新的行李箱他卻傻眼了，外型設計竟是凹凸不平坑坑疤疤的，他哭笑不得地說，不知是應景還是傷口撒鹽？但後來覺得行李箱很時尚好看，也就拿出來跟大家分享。

有愛用者表示，這個行李箱他已經用很久了，真的很耐用，價格也不便宜，而且凹凹凸凸的就是它最大的特色，希望陳勢安也會喜歡。也有不少網友留言，「太幽默了」、「很有風格的行李箱」、「這帥度無法超越了」、「摔凹了再痛也沒關係」。

(中時電子報)