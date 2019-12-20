最近天氣變冷，不少人摩拳擦掌準備要吃火鍋、薑母鴨等鍋物，最近法國網紅路易上傳影片分享，與法國朋友第一次吃薑母鴨的經驗，期間兩人挑戰不少內臟，2人都覺得可接受，直到路易的女友端出1款「夢魘食材」，讓2人光看就嚇得花容失色。
最近法國Youtuber路易發佈一個新影片，分享他和朋友吃薑母鴨的初體驗，其中兩人挑戰了鴨心、鴨胗等食材，雖不是大愛，但也都可以接受，讓2人覺得自己可以算是台灣人了。不料，路易的女友端出「雞佛」說是大挑戰，兩個外國人一聽立馬崩潰嚇歪，誰也不想吃。
最後要挑戰吃雞佛的人是路易，他不情願的夾起雞佛說，這看起來好大、好生、好像是現殺的一樣。在深度催眠自己後，放入嘴中，他立刻崩潰吶喊，它在我嘴裡爆發了！嘔！口感太噁了！其實味道還好，但是口感太驚悚。讓旁邊看著的朋友也跟著害怕起來。
影片曝光後，網友也熱烈討論，「他們真的很厲害！我自己都不敢吃雞睪丸」、「其雞佛真的好吃，用麻油煎，軟硬適中的風味最佳」、「你們很適合在台灣居住，雞的蛋蛋，也不是很多人能接受」、「太好笑了」。
(中時電子報)
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