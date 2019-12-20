智原(3035)推出新一代物聯網SoC平台，FIE3240 FPGA開發驗證平台，FIE3240可編程平台具有高度的彈性與擴展性，並支援基於ARM Cortex-M處理器的SoC設計，滿足架構複雜的AIoT晶片開發需求。

智原研發資深副總經理陳健銘表示，針對日益複雜的物聯網晶片，智原全新的FIE3240軟硬體設計平台可加速系統驗證與軟體開發，進一步協助客戶在物聯網、人工智慧邊緣運算、穿戴裝置、印表機和智慧電表等領域中取得先機。

智原FIE3240平台支援業界標準擴充介面以整合DDR、USB、Ethernet、MIPI和LCD控制器等功能，且提供多電壓準位I/O以直接連結各種周邊元件，滿足物聯網多元的應用特性，此外，可透過USB Type-C介面的PCIe連接第二套SoC FIE3240或A500平台，達成擴充設計的需求，該SoC開發平台也整合IDE工具、SDK軟體套件、安全啟動等完備的軟體支援，協助客戶縮短開發時程、更專注於應用程式與演算法開發。

智原第三季合併營收為15.9億元，季增加31%，較去年同期成長13.2%，第三季合併毛利率為50.4%，歸屬於母公司業主之淨利為1.46億元，基本每股盈餘為0.59元。

智原隨著5G上路、AIoT應用興起，將衍生出更多的ASIC應用，且美中貿易戰的商機帶動及製程技術的大躍進，再加上IC設計服務公司家數非常有限，進入門檻相當高，智原還有母公司聯電(2303)相挺，長線營運樂觀。

(時報資訊)