在2015年遭法國達飛輪船併購的美國總輪船公司（APL），其台灣分公司近日申請大量解雇員工68人，達飛在台子公司達飛通運董事長劉佑民表示，這批人屬於APL台灣分公司的船務代理部門，只要他們願意，全數可以轉職到達飛通運，APL台灣分公司的碼頭事業部的1百多人則將照常運作。

美國總統輪船前身是1848年創立太平洋郵船公司，該公司1978年經過特許在台灣設立分公司，當時外籍公司都無法在台灣設立分公司，只有APL與美商海陸等少數公司享有特許。1997年新加坡海皇集團（NOL）併購APL，2015年轉賣給達飛，但一直都保持美籍輪船公司身分。

APL台灣分公司的大量解雇員工申請書19日經過LINE群組在業界傳出，引起一片譁然，劉佑民表示，APL船務代理部門68人明年2月才會併入達飛通運船務代理部門，因此除了遣散費，也領得到年終獎金。

屬於我國籍的正利航業，今年年初才併入APL。法國達飛為了收購瑞士CEVA Logistics籌資20億美元，今年11月25日才剛出售全球十個貨櫃碼頭經營權，並辦理一批船舶售後回租等，其中貨櫃碼頭資產出售給該公司與中國大陸招商局港口控股公司合資的企業，當時也是引起業界一陣譁然，幸好台灣港務公司總經理隨即陳劭良出面表示，達飛在高雄港長租的貨櫃碼頭並未在列。

主要是因收購內容如果包括APL在高雄港長租的68與69號專用碼頭，因為買主有大陸的招商局，恐怕成為選舉爭議話題。APL高雄港專用碼頭簽的是3+7的長約，今年年底前三年約屆滿，該公司原則上將續租，目前正在與港務公司協商後7年合約。

(工商 )