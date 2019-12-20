張瀞以聖誕紅、薑餅屋及聖誕玩偶構圖而成的蛋糕，作品細膩，受評審青睞。（台首大提供／劉秀芬台南傳真）

由台灣蛋糕協會主辦的「2019聖誕節蛋糕技藝競賽」，18日在台北圓滿結束，台灣首府大學烘焙系三年級張瀞同學細膩的技巧獲評審青睞，拿下社會組糖花藝術工藝類亞軍。

2019聖誕節蛋糕技藝競賽，18日上午在台北市美麗華百樂園舉行決賽，來自全國各地好手，經過上個月底的初賽後，進級的選手繼續參加決賽，決賽共分職業組、學生組及社會組3組9個比賽項目。

台灣首府大學烘焙系三年級張瀞同學，因喜愛烘焙課程，尤其是可以變化多端的拉糖藝術更是熱愛，除跟著烘焙系李又貞老師學習外，課後之餘還自費到校外進修學習。

張瀞同學在台灣首府大學高教深耕計畫的協助下，由李又貞陪同，第一次參加聖誕節蛋糕技藝競賽，事前準備了一個多月，把拉糖的小玩偶及唯妙唯肖的聖誕紅備妥，比賽時再小心翼翼的裝飾上去，深怕碰壞未何一個小零件。

李又貞表示，今年的評審團相當嚴格，名次寧可出缺也不願濫竽充數，張瀞以聖誕紅、薑餅屋及聖誕玩偶構圖而成的蛋糕，作品雖然細膩，但仍有進步的空間，所以評審給她該項的第一名「亞軍」，「冠軍」則是從缺。

師生返校後，校長戴文雄立即頒發榮譽狀給得獎的張瀞，也頒感謝狀給李又貞，肯定她為學生準備比賽的努力。戴文雄並與李又貞老師研討，未來在烘焙及餐旅課程中，應該要加創意美學的課程，讓學生不但有很好的技術，又可以把作品完美的展現出來。

(中時 )