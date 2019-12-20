女星何如芸近期身陷婚變風波，她日前被曝和花蓮美侖飯店董事王敏錡分居，讓兩人婚姻觸礁浮上檯面，何如芸昨（19日）深夜則在臉書曬大學畢業的舊照，感性對當時的自己喊話：「你會因為什麼都不懂又什麼都用力去盡責而受傷，而且不只你受傷，連愛你的人都會感到極大的壓力」。

何如芸與王敏錡16年婚姻亮紅燈，何如芸日前則在發文透露，目前已交給律師處理，她會靜待家事法庭，並隔空喊話王敏錡離婚不是壞事「我們曾經一起走過16年前的風暴，彼此呵護」，希望彼此理性處理，讓小孩的成長沒有遺憾。

而何如芸昨深夜則曬出大學畢業照，感嘆自己當年雖然什麼都不懂，但卻什麼夢都敢做，何如芸也感性對當時的自己說：「後來，你會戀愛，你會結婚，你會當媽媽，你會因為什麼都不懂又什麼都用力去盡責而受傷，而且不只你受傷，連愛你的人都會感到極大的壓力，因為那時你會既恐懼又尖銳...」。

何如芸也PO文：「我其實很少回頭看」，透露自己是只會往前看的人，不過，她則吐露近期想法「我常常想，一條路是不是只有一個方向？」提到與其一條路黑色的路，不如華麗轉身「在轉身之際，也留下好風景！」意外吐盼離婚的決心。

何如芸臉書全文。（圖／取材自何如芸 Michelle臉書）

(中時電子報)