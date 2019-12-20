美國財政部長穆努欽稱美中兩國將於1月初簽署第一階段貿易協議，周四美股重返升勢，再創歷史新高。

穆努欽接受CNBC訪問時表示，美中首階段貿易協議文本與翻譯已經完成，不會再重新磋商；此番發言緩解了投資人對於簽署協議仍有變局的擔憂。

最新公布的數據強化對美國經濟和就業的樂觀看法。美國總統川普確定遭眾議院彈劾，但由共和黨掌控的參議院予以定罪與免職的機率微乎其微，因此市場反應不大。

周四收盤，道瓊工業指數漲137.68點或0.49%，為28,376.96點。標普500指數漲14.23點或0.45%，為3,205.37點，首次突破3,200點大關。那斯達克指數漲59.48點或0.67%，為8,887.22點。

三大指數同步創下收盤新高。標普500指數連續6日改寫盤中新高，創下2018年1月以來維持最長的記錄。那斯達克指數連漲第7個交易日。

記憶體晶片大廠美光業績與前景樂觀，並宣布已取得所有向最大客戶華為供貨所需的許可，終場股價收漲2.8%。獲巴克萊調升股票評級，網路設備大廠思科上漲2.7%。特斯拉勁揚2.77%，收在404.04美元，首次突破400美元大關，盤中最高升至406.85美元，同步創下收盤和盤中歷史新高。

(時報資訊)