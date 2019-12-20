北市一名七旬口袋麥克麥克的七旬林姓老翁，日前買下中正區一坪要價達上百萬，總計一億多元的豪宅，但他不是用來自住，反而掛羊頭賣狗肉，開起一家「東洋棋牌社」，實際上卻是經營麻將賭場，警方10月狂抄一次後，林姓老翁仍不死心重新開張，日前中正二分局再度搗破賭窟，才終於讓他收手。

據了解，中正二警方日前獲報，辛亥路與羅斯福路口旁某豪宅2樓內，林姓屋主在此開設「東洋棋牌社」，賭客到場打麻將表面玩點數卡，私下則可交換現金。

一名7旬老翁購買台北市中正區上億豪宅，竟然在內開設賭場，遭到警方兩度查抄。(陳鴻偉翻攝)

警方指出，林男半年多前成立該家棋牌社，裡面設置10張麻將桌，賭客來此進行200底50台的麻將賭博，檯面上使用協會發放的點數卡，但打完卻可變換現金，每天都有男女老少進進出出，引發住戶檢舉。

警方經連月追查，10月24日申請搜索票查抄，帶回林男、員工賭客共18人，但林等人隨後交保，無視違法繼續營業。

中正二分局督察組組長林信介指出，「東洋棋牌社」申請商業登記項目誆稱「休閒活動場館業」為主，再以「推廣健康競技麻將」與「嚴禁賭博」等標語作掩護，實際經營麻將賭場，變相經營賭博之不法行為。

警方上月再度前往查抄，又帶回員工賭客17人，依賭博罪法辦，經兩次強力查抄，這家棋牌社已於本月歇業，呼籲民眾不要心存僥倖，以合法掩護非法，警方將持續掃蕩，杜絕賭博歪風。

(中時電子報)