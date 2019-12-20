美股續創新高，台積電（2330）20日開盤續跌3元，開在332元，壓低台股加權指數開在12,001.56點，截至9點20分，大盤下跌65點，來到11952點，但股王大立光（3008）、被動元件大廠國巨（2327）開高，資金轉往其他個股輪動。

美國經濟數據優於預期，美股四大指數續創歷史新高，美股收盤漲幅介於0.49％～0.81％。科技股表現佳，美光、NVIDIA、FB、INTEL、AMD漲幅超過1％。

元富投顧指出，台股短線大盤漲多，有可能再回測12,000點，甚至再拉回月線休息，基本上指數將在11,500～12,500這個大區間震盪。

不過，台股在台商轉單效應、資金回流及外資熱錢流入情況下，展望2020年，台股極有機會再挑戰12,682歷史高點。

其中，半導體族群由台積電領軍，5G手機晶片由聯發科帶頭，5G iPhone手機由大立光牽動比價，而高配息族群則由國泰金作為代表，大盤挑戰歷史高點的隊伍依然穩健。

(工商 )