民進黨立委候選人高嘉瑜（右）。（張立勳攝）

2020年總統大選首場電視政見會昨晚登場，總統蔡英文曾因演講都要看稿，被酸「讀稿機」。沒想到18日的政見會上，蔡再度被酸連罵人還要翻頁。對此，韓國瑜國政顧問團能源組顧問黃士修分享民進黨台北市議員高嘉瑜去年對蔡英文的一段評語，驚呼「高嘉瑜真是先知呀」！對於黃士修的評論，網友讚爆！

黃士修昨晚在臉書分享一段影片，內容是高嘉瑜去年接受採訪的片段和蔡英文18日在政見會上猛看稿影片的合併。只見高嘉瑜接受訪問，談及民進黨在九合一大選大敗，高語重心長的表示，「如果總統出現在鏡頭前面都是照稿念，看不到總統背後真實的想法是什麼」，高更強調，如果大家想的只是要鞏固黨中央的領導，權利集中在一個人的身上，對民進黨而言，2020根本是緣木求魚。

黃士修看完這段影片，驚呼大讚「高嘉瑜根本先知」！底下網友也紛紛表示，「這就是勇氣」、「唸稿是怕出錯沒把握，是在意輸贏；照稿是學能不足充場面，是欺騙消費者」、「這句2020還是會輸，太先知了吧」、「誰是草包一比就看出來了」！

中時電子報有詢問高嘉瑜看法，但尚未獲得回應。

(中時電子報)