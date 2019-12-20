隨著「一眉哥」安東尼戴維斯本季跟「小皇帝」詹姆斯領軍打出西區最佳戰績，他也親口證實，自己上季跟鵜鶘提出交易申請，除了加盟湖人，尼克也在他想校力球隊的最終名單當中，沒想到卻因尼克高層太過「摳門」導致談判破裂！

「當時所有球隊都在我的考慮名單之中，然後我排除了一些，尼克是我的最終想要加盟球隊之一，」安東尼戴維斯表示，「因為我跟那邊一些人談過，我想要為那支球隊效力，尤其是能夠在紐約打球，這絕對是我一直很感興趣的事情。」

可惜當時尼克高層，尤其是聲名狼藉的尼克老闆多蘭，認為招募安東尼戴維斯可能影響球隊的長期計劃，畢竟要交易到他，必須付出不小代價，所以尼克選擇自行放棄，其實不僅一眉哥，杜蘭特與厄文今夏沒來尼克，也是多蘭搞的鬼。

如今看看本季打到目前的結果，湖人昂首取得24勝4敗的西區最佳戰績，反觀尼克只拿7勝21敗，排在東區倒數第2，最近還開除總教練費茲戴爾，整體狀況差到離譜，不知道紐約球迷還要忍受多蘭這種沒有遠見的智障舉止多久。

(中時 )