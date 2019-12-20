高雄將在21日同時發起罷韓以及挺韓兩大遊行，兩邊的人數成為了選舉觀察熱點，更被視為可能直接反應國民黨總統候選人韓國瑜的支持度。高雄警方估計將有20萬人上街頭參加活動，為防止衝突，已在交通熱點部屬警力，並進行交通管制、舒緩人潮。

「南方崛起高雄光榮週年慶大遊行」將在21日14:20出發，從凹仔底公園，一路經過博愛二路、明誠二路、自由二路、新庄仔路到微笑公園，預計15:50抵達，16:00結束活動。藍營大咖預計都會到場，韓國瑜則預定13:45到。

「WECARE高雄大遊行」將在21日13:30開始，在高雄市文化中心出發，行經五福一路、五福二路、五福三路、公園二路到七賢公園，並將在七賢公園進行相關的活動表演，預估在15:30抵達，18:30結束活動。

高雄警方表示將在當日進行交通管制，並呼籲因為活動參加民眾眾多，建議參加者多使用大眾交通工具，並表示會在重點車站加派警力，且因捷運左營站、捷運美麗站、高雄火車站三站為挺韓、罷韓人員的交叉熱點，雙方遊行人龍最近僅距3.8公里，警方將加強各點部屬，以免衝突發生。

一張圖看出高雄雙遊行路線、時間。(製圖/中時電子報)

(中時電子報)