智慧型手機產業在台灣悶了許多年，市場期待明年的5G可以帶來一股換機潮活絡市場，遠傳(4904)個人用戶事業群行動裝置管理處副總經理杜偉昱，在既有合約到期的用戶加上5G換機潮，看好明年智慧型手機市場會比今年好，且下半年更為樂觀，有機會比上半年成長約2成。

杜偉昱表示，就目前市場來看，台灣今年智慧型手機銷售有機會優於去年，除了去年基期較低外，蘋果新機也有助益，預估今年整體台灣智慧型手機市場的總量會落在650-680萬支，2020年台灣5G即將商轉，初期市場首波換機潮依舊受到市場期待。

杜偉昱表示，明年預期因電信合約到期，以及5G首波手機換機潮的帶動下，可望帶來一波手機市場熱度，看好明年智慧型手機市場可望優於今年，尤其是明年下半年智慧型手機銷售的年增率有機會上看達兩成，主要還是因為明年下半年會有5G換機潮，且在價格上也會上修不少。

杜偉昱也說，明年上半年可能還需要觀察是不是會有觀望等待下半年的新機效應，導致客戶觀望，應該會在下半年比較明朗化。

(時報資訊)