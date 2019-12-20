元太(8069)宣布高階人事案，原總經理代理董事長李政昊經董事會推舉出任董事長，總經理職務由原執行副總經理甘豐源升任，新人事案自即日起生效。

李政昊2014年出任元太總經理職務，負責帶領元太全球業務團隊與所屬子公司業務單位拓展電子紙應用，2018年9月起領導業務、營運、研發及財控等公司營運四大中心，全力開創物聯網時代的電子紙產品應用，大力加速彩色電子紙、軟性及無電池等技術開發，並導入產品應用，使得元太近年營運及獲利表現穩健。

新任總經理甘豐源原擔任業務中心執行副總經理，負責帶領業務團隊推廣電子紙顯示器於全球消費性產品及物聯網相關應用市場，產品應用領域涵蓋電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤、物流標籤、醫療場域應用、行動穿戴裝置等。未來，除了業務中心之外，甘博士還將帶領營運中心，依不同產品應用事業單位，將產品管理、業務及製造單位整合為一條龍式組織，提供客戶更有效率的產品銷售與製造服務。

甘豐源於顯示器及電子紙產業具有近20年經驗，在加入元太之前，為擁有電子墨水微杯技術的達意科技董事長暨總經理，在2012年9月元太併購達意科技後，擔任業務主管，並持續致力於電子紙顯示器的多元化應用推廣至今。

(時報資訊)