受惠於大中華區銷售強勁，Nike上季營收獲利均優於華爾街預期，但其最大市場北美的業務成長令人失望，受此打擊，周四Nike盤後股價下跌約2%。

在一般交易時段，Nike收漲0.53%，為101.15美元，創下歷史新高。今年以來該公司股價累計上漲36.4%，優於藍籌股道瓊指數的漲22%。

全球最大運動鞋製造商Nike在北美市場面臨來自愛迪達（Adidas）、Skechers和威富（VF Corp）旗下Vans等品牌的激烈競爭。

Nike第二財季（截至11月30日）總營收年增10.2%，為103.3億美元，優於市場預期的101億美元。其最大市場北美區營收年增5.3%，為39.8億美元，較前一年同期的年增9%放緩，且不如市場預估的40億美元。大中華區是Nike成長最快速的市場，其第二財季營收成長20%，達到18.5億美元。

因北美關稅提高導致產品成本增加，Nike第二財季毛利率為44%，略低於市場預期的44.1%。淨利年增31.6%，為11.2億美元，相當於每股盈餘70美分，優於市場預估的58美分。

(時報資訊)