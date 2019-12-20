台北人想要吃鰻魚飯一定首選中山區，從天津街到林森北路都有大家擁護的鰻魚飯，如今又有新的鰻魚飯加入戰局，「三河屋」的鰻魚飯主打活饅現殺、現烤三吃法，也讓其主廚獲得新加坡米其林必比登推介。
要走進「三河屋」前一定會被玻璃櫥窗後的社長主廚中川浩希給吸引，隔著玻璃櫥窗可以看到社長主廚忙著翻覆烤著饅魚，及一覽無遺廚房設備，入餐廰後也內沒有華麗裝潢，但社長卻介紹在廚房內卻有著超大養魚池，養著從台灣雲嘉南的鰻魚，一律以活鰻送抵餐廳後便以 16~17度保持鰻魚的活性，以現殺5~10秒完成、現烤，維持一流的鰻魚鮮度，完全呈現日本職人的精神。
三河屋烤鰻的炭堅持使用備長炭，選擇備長炭，主要是備長炭烤時不易有火星、溫度可高達攝氏1千度以上、紅外線可深入食材、受熱均勻，並可長時間保持食物熱度，且烤起來有炭的淡淡香味，讓食物美味翻倍，但因備長炭昂貴，所以很多鰻魚餐廳並不使用，不是用一般的炭，就是用瓦斯烤，故「三河屋」也應該是台灣唯一用備長炭烤鰻魚的餐廳了。
對鰻魚美味、新鮮的不妥協，死守味自慢的職人驕傲，一定要做到最好，也讓中川社長受邀新加坡鰻魚餐廳擔任主廚時，立即讓餐廳連續3年（2017、2018、2019）摘下新加坡米其林必比登推介註名單。
三河屋資訊
電話：02-2562-0302
地址：台北市中山北路一段53巷3號1F
(中時電子報)
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