今年第四季民眾的信心都隨著中美貿易戰起伏不定。國泰金控20日發布12月國民經濟信心調查，因為月初中美貿易談判最否能達成階段成果，仍充滿不確定性，因此12月無論在景氣信心、對台股預期、消費及投資股市意願上，都比11月下滑。

12月國泰景氣現況與展望樂觀指數同步小幅下滑，分別降至-5.8及-4.8，終結了連兩個月的信心回升趨勢，即看壞未來半年經濟的受訪民眾從上月32.3％，微升到33.5％，看好的民眾從28.8％只是略減到28.7％，主要還是中美貿易戰結果雖仍不確定，但目前經濟指標都持穩，且各經研單位都調高經濟預估，支撐民眾信心。

國泰金調查，12月民眾對2020年台灣經濟成長率的平均預期值為2.3％，有79％的民眾認為經濟成長率可以在2％以上。

至於預期未來半年台股會繼續上漲的民眾由上月29％微降到27％，預估會下跌的則由32.1％上升到34.8％，國泰金分析，也主要是月初的不確定環境，讓民眾會趨於謹慎觀望，股市樂觀指數由-3下降到-7.8。

而民眾願意將現金轉進股市投資的意願，由上月的23.7％降到22.5％，不願意的比率則由22.2％略升到23.3％，風險偏好指數11月才好不容易在54個月後首度轉正，12月又轉為-0.8，國泰金分析，中美貿易談判的後續結果將是維持股市信心的重要因子。

民眾對景氣展望樂觀程度下滑，略有影響大額消費意願，非耐久財消費指數從11月的6.4降至5.2，但國泰金表示，仍在今年以來高位，顯示近期民眾消費意願仍穩健。

(工商 )