義大利議會國家安全委員會（Copasir）19日（當地時間）表示，羅馬政府應該考慮阻止大陸電信公司華為和中興通訊參與意大利的5G網路開發。Copasir的意見被納入在12日提交給議會的一份文件中，不過，該委員會的意見對政府不具約束力，該委員會還呼籲政府採取更多措施，保護當地5G網路免受中興和華為等外國公司影響。

Copasir表示，對大陸企業參與5G網路基礎設施的安裝、配置和維護的擔憂在很大程度上是有根據的。

對此，華為在聲明中表示，該公司對與所有義大利政府實體合作、並提供一切所需的保障以幫助營運商快速鋪設5G網路持開放態度。該公司駁斥了宣稱其設備可能構成安全風險的說法，表示華為是純私人公司，其義大利分公司遵守當地法律。

中興通訊未專門就該報導置評，不過一名公司發言人指出，該公司可以提供安全委員會要求的任何資訊。

據了解，義大利議會在10月通過立法，給予政府特別權力審查國內企業與非歐盟供應商簽訂的5G供應協議。政府消息人士當時指出，這個決定反映出對於華為和中興通訊影響的擔憂。

(旺報 )