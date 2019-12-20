經濟部技術處於2015年成立5G辦公室，技術長張麗鳳表示，5G是整個台灣產業的大事，為了推動相關生態發展，政府所扮演的角色極為重要。5G辦公室統計，全球5G專利約7.5萬項，以汽車行業占比最高，擁有專利數最高者依序是大陸的華為、芬蘭的諾基亞、韓國的三星與LG，以及美國的高通，台灣在其中則僅占1％。

「2020年到2024年，台灣掌握了5G關鍵元件與專利權（智慧財產權），使台灣在全球5G產業鏈從晶片組、模組、元件到系統占有重要地位，整體產值上看4兆元。日前聯發科發表了5G的核心單晶片，更是串起了台灣半導體5G產業鏈。」張麗鳳指出。

經濟部技術處5G辦公室技術長張麗鳳表示，5G帶來的是全新的產業思維，希望台灣的產業優勢布局全球。（圖／報系資料照）

工研院IEK產業情報研究分析，5G產業鏈中，最核心的商機是晶片與小型基地台兩項產業，堪稱5G概念股的蛋黃區，蛋白區則包含PA（功率放大器）、PCB（印刷電路板）、天線、散熱以及其他通信電子元件。以目前5G基地台密度遠高於4G的需求情況下，整個通訊零組件及行業都將受益。

(中時電子報)