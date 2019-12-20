最新一代國造雲豹30鏈砲8輪甲車，本月底前即將配發到衛戍大台北中樞的陸軍關渡指揮部與大直憲兵指揮部裝甲憲兵營。

據了解，在今年漢光演習時，軍備局已經完成4輛雲豹30鏈砲8輪甲車，並在屏東灘岸演習上，展現強大且具機動性的打擊火力。原本軍方規劃，優先配發32輛〈陸軍26輛、憲兵6輛〉，但是依據實際進度，將會配發14輛到台北中樞衛戍部隊，本月底前就會陸續進駐。

軍方計畫在民國112年前生產284輛雲豹30鏈砲8輪甲車執行戰備。國防部官員表示，國軍現有的378輛40公厘榴彈機槍車型的八輪甲車已完成量產，軍方因此啟動30公厘鏈砲型雲豹甲車的生產作業，並先少量生產4輛進行作戰評估。

這款由軍備局研製，且具備反裝甲火力的4輛30公厘鏈砲型雲豹八輪甲車日前已完成戰術驗證測評並開始正式量產，預計民國112年完成量產284輛。

據了解，30公厘鏈砲雲豹八輪甲車的砲塔是向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，這款鏈砲全世界僅有這家廠商可以生產，裝設在國造的雲豹八輪甲車上，比起40公厘榴彈機槍車型，30公厘的鏈砲射速快，並具備反裝甲火力。

軍方指出，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，攀登能力直前坡60%（最大）、下坡能力直前坡60%、傾斜坡30%（最大）、轉向半徑11公尺、涉水深度1公尺，有對空、對地火力。並採八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力，全車身採高硬度防彈鋼板，若誤觸地雷可將能量波導向車身外側，降低人員傷亡。

(中時電子報)