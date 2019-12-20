Epson於2019第40屆台北國際音響暨藝術大展，推出EH-LS500系列智慧4K 雷射大電視，黑／白雙色極簡設計，內建Android TV TM平台，為客廳輕鬆打造120吋影音串流視覺環境，更具備低藍光、不閃屏的優勢，進入「新客廳電視」時代。 台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，就像買車不會只看馬力一樣，買投影機，也必須全面評估「4Q專業影像指標：亮度、清晰度、層次、色彩」，才能選到最適合的投影機。而Epson綜合各種使用情境需求，為每個產品精心調校影像達到最合適的影像品質。例如為大空間、大客廳而生的EH-LS500 智慧4K雷射大電視，達4,000流明的高亮度表現，內建Android TV TM，給你更大畫面、更實惠的價格、更護眼的技術，顛覆電視或投影的既定印象！我們也相信雷射大電視，將會成為大客廳必備的電視最佳選擇。而Epson也聽到許多4K家庭劇院投影機用戶的聲音，推出3LCD最超值的4K劇院投影機種EH-TW7000，是2020年升級4K視野的首選。

新款Epson EH-LS500B／W智慧4K雷射大電視，不到10公斤的輕巧機身，只要放在電視櫃上即可將白牆變身享受大畫面影音，極簡黑、白色系與高質感的織品外觀，甫上市即獲得日本2019 Good Design設計大獎。新品搭載日本製高級全玻璃鏡頭，雷射光源4,000流明白色／彩色亮度，在明亮的客廳環境中，依然能帶來清晰的3LCD影像。同時內建Android TV TM平台，聲控遙控功能，操作更直覺，輕鬆打造高畫質4K 120吋豪宅等級的大畫面。EH-LS500B／W採用超短焦雷射投影技術，擁有低藍光、不閃屏的優勢，可大幅降低在長時間觀看對眼睛造成的負擔，為您的客廳打造護眼智慧4K電視，是現代人重視護眼、保健的客廳電視新選擇。

Epson為日漸普及的4K影音內容打造首款3LCD中階4K PRO-UHD家庭劇院投影機EH-TW7000，以「4Q專業影像指標：亮度、清晰度、層次、色彩」呈現4K畫質，讓小宅空間也能輕鬆大畫面。EH-TW7000擁有彩色亮度等於白色亮度的3,000流明表現，更顯鮮豔亮麗。獨家4K影像強化技術，搭載專屬的4K強化鏡頭，擁有同級最大範圍鏡頭位移功能，畫面調整不須犧牲任何畫質，讓使用安裝更彈性。支援HDR 10／HLG與18Gbps頻寬播放，4K影像畫面更細膩、順暢，透過3LCD投影技術的12位元數位類比轉換，更能帶給消費者4K畫質。

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