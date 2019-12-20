家登(3680)公布自結獲利，自結11月稅前盈餘500萬元，但稅後淨損300萬元，單月每股轉虧0.05元，累計10、11月稅後盈餘1100萬元，EPS為0.16元，整體第四季獲利估比上季下滑。家登因漲多，股價跌停開出。

家登持續受惠EUV POD(極紫外光光罩盒)一定之需求加上大陸轉投資汽車業進入旺季，11月營收2.58億元，寫歷史單月次高，但產品組合較不佳，11月單月稅後轉虧，展望第四季整體獲利水準可能較上季下滑，但預估可維持獲利，今年營運仍較去年大幅成長。

家登2019年1~11月營收20.95億元，年增率達49.73%。

受惠於國際大廠積極布建極紫外光（EUV）生產線，帶動光罩盒（EUV Pod）及晶圓傳載方案出貨暢旺，家登第三季較去年由虧轉盈，第三季EPS為0.87元。前三季合併營收16.57億元，歸屬母公司稅後淨利1.88億元，每股淨利2.73元，比去年同期由虧轉盈。

台積電今明年資本支出將達140～150億美元高檔，且5奈米明年上半年進入量產，將大量採用EUV技術，法人看好家登明年EUV Pod出貨成長加速，業績可望比今年更佳。

(時報資訊)