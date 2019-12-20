高雄的挺韓罷韓大遊行將在明天登場，但外界卻不看好挺韓人數會比罷韓多。對於韓是否能在選前20天扭轉局勢勝選。資深媒體人邱明玉在節目爆料，有藍營人士向她透露，他們認為「韓國瑜是否能勝選，關鍵在於前立法院長王金平的動向」。但網友卻有不同看法留言，「不管誰上任，總比蔡連任好」、「老王又不傻，說這話的人是瘋了？」。

邱明玉前天(18日)在《新聞面對面》政論節目上表示，她和一些泛藍人士聊選情，從中得知，藍營內部其實一直有在做滾動式民調，民調顯示，韓、蔡之間的差距只有5％，不像外部媒體、或民調中心所做民調相差30％，粗估差距僅60萬票上下。

邱也表示，藍營分析人士也點出一個關鍵問題，即為何韓國瑜12月21日一定要總動員？因為其他場合都是他去參加別人的造勢場，但21這場是藍營自辦的造勢大會。而去年韓也是在選前1個月「三山造勢」把聲勢帶起來，邱明玉強調，藍營目前認為21日的造勢後，韓的聲勢會整個起來。

邱明玉還說，藍營內部判斷出，韓能否逆轉勝的一個重要關鍵，就是要觀察王金平的動向。因為王看風向非常準，若韓有勝算，那王在最後關頭就會挺韓，若韓勝選無望，王也不會出來蹭韓。

但網友卻有不同看法留言，「不管誰上任，總比蔡連任好」、「老王又不傻，說這話的人是瘋了？」、「王跟本是扣分的奸詐狐狸，牆頭草一個」、「某人一路走來只會唬爛，吹牛，騙人，名嘴說的聽聽就好」。

(中時電子報)