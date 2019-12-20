疑內輪差釀禍 聯結車轉彎輾斃晨運婦 10:112019/12/20 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 疑因未注意內輪差釀禍。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 63歲柯姓婦人遭捲入輪下，當場死亡。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) 63歲柯姓婦人遭捲入輪下，當場死亡。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) 今清晨5時許，新北市新莊區中正路與中環路口發生一件死亡車禍，23歲蘇姓男子駕駛載運蔬果的全聯結車沿中正路往三重方向行駛，準備右轉中環路時，疑因內輪差，未注意到同向騎腳踏車的65歲柯姓婦人，導致她被捲入輪下，當場死亡。 經酒測，蘇男並無酒駕情形，警方已派鑑識小組到場採證，詳細事故原因，仍待進一步釐清。 (中時 ) #中環 #中正路 #死亡 #聯結車 #酒駕 也許您會感興趣 推薦閱讀 《光電股》Verbatim股權年底移轉完成，中環明年營收看增50％ 10:002019/12/16 財經 中正路肯德基 14年蟬聯地王 04:102019/12/17 地方新聞 酒駕男遭逮稱病就醫落跑 好心戒護警遭法辦 08:292019/12/17 社會 歲末抓酒駕 中市交大預告要大執法了 15:502019/12/17 社會 男剛考上聯結車駕照 一上路就連環撞 17:302019/12/17 社會 開車打瞌睡、滑手機 AI在監視你... 20:342019/12/17 財經 酒測攔到太極拳大師？老漢：待我提個氣 結果笑翻 10:552019/12/18 社會 酒駕累犯重考照 須先自費酒癮治療 17:062019/12/19 生活 急著回家換褲子 單車男夜半穿馬路害婦騎車慘摔 18:512019/12/19 社會 酒駕吊照重考 先花2800元上防制課 04:102019/12/20 社會新聞 社會熱門新聞 北市東區最高檔龍亨酒店 凌晨遭大批黑衣人砸店 - 社會 單身越南正妹睡衣照引暴動 網狂喊：想娶外配 - 社會 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 北市最高檔龍亨酒店遭砸 警傳喚10人到案 - 社會 嫩妹遭4飢渴男拖墓地「變態蹂躪」 回校慘成「北港香爐」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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