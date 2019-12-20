63歲柯姓婦人遭捲入輪下，當場死亡。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

63歲柯姓婦人遭捲入輪下，當場死亡。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

今清晨5時許，新北市新莊區中正路與中環路口發生一件死亡車禍，23歲蘇姓男子駕駛載運蔬果的全聯結車沿中正路往三重方向行駛，準備右轉中環路時，疑因內輪差，未注意到同向騎腳踏車的65歲柯姓婦人，導致她被捲入輪下，當場死亡。

經酒測，蘇男並無酒駕情形，警方已派鑑識小組到場採證，詳細事故原因，仍待進一步釐清。

(中時 )