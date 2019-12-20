5G上路最具爆發力的則是「專頻專網」。行政院科技會報辦公室執行祕書蔡志宏告訴本刊記者，「5G專網為獨立運作的網路型態，提供人工智慧（AI）與物聯網（IoT）等創新應用，可鎖定特定目的，包括醫療、健康照護、交通、製造、工廠、娛樂展館、零售門市和運動場館，都在這個範圍內。」

蔡志宏指出，5G專網獨立運作不受公共網路壅塞影響，因此可以確保感測設備聯網通訊品質，也就是說，在鋪天蓋地的商用電信網路中，專網自成一格，擁有獨立的小世界。「5G可以讓封閉性的環境具有較高的資訊安全，企業自己有能力都可以申請與建置，或可委託系統業者建置。」

目前推出5G專網的國家已有日本、德國、英國、法國、瑞典、美國和新加坡等。而台灣包括台積電、日月光、台塑、中油、鴻海與三軍總醫院等，皆已表達有設置5G專網的需求。

製造業對5G應用最有感。簡陳中指出，「2G、3G、4G的使用經驗上，並無巨大變化，但5G可真正實現工業4.0，對製造業幫助很大，特別是當AR、AI和5G加乘在一起時，可以預見像電影情節般具備智慧的完美自動化。」

台北新信義路公車專用道無人自駕車已進行測試。（圖／報系資料照）

簡陳中舉例，5G專網可即時傳送感測器蒐集的數據，遠端工程師透過AR眼鏡指導現場人員，或以5G專網提供高畫質的8K影像傳輸，提供遠端工程師判斷或搖控操作挖土機，指揮生產線上的作業員。

另外，以醫療為例，三軍總醫院打算洽談5G混合實境（MR）的「遠距即時諮詢」等智慧醫療應用，建置後，透過5G便能提供偏鄉民眾遠距醫療服務，讓位於城市醫學中心的醫師可遠距診斷、指導並協助偏鄉的醫師，為當地民眾進行醫療。

本刊調查，「智慧交通」是台灣現階段5G應用發展最快速的篇章。資策會電信技術中心研究企劃組副主任簡陳中指出，「目前已有九個地方政府，積極投入規劃自駕車的智慧交通創新應用，其中新北市淡海輕軌捷運崁頂站至淡水行政中心站已完成招標，並送交通部『智慧交通計畫』（ITS）審核，屆時將以無人駕駛的自駕車，提供六百公尺的接駁服務。」

對此，擁有SOGO百貨、遠傳電信及遠通電收（ETC）的遠東集團董事長徐旭東也表示，目前遠東集團已規劃車站到百貨公司之間，用無人車來接駁運送客人的模式，「因為5G低延遲的特性，車子行進間如果遇到有人衝出來，將能即時反應倒車或停車。」此外，高速公路導入ETC建設後讓車流更順暢，未來加入5G應用後，更可掌握車流，提供即時路況資訊，讓駕駛預先避開塞車路段。

全台地方政府自駕車／智慧交通規劃。（圖／無人載具辦公室、科技會報辦公室）

(中時電子報)