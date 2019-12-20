雷射生髮頭盔可望拯救落髮危機。（蓓嘉麗國際提供）

您是否害怕站在鏡子前發現頭髮開始變得稀疏，或是髮際線慢慢往後退？日前衛福部通過最新認證的「雅諾士雷射生髮頭盔」，透過低能量雷射照射毛囊，有助強化毛囊的生長活力、減少落髮，幫助促進健康頭髮生長。雙和醫院皮膚專科醫師陳昱璁指出，「生髮頭盔」應用在雄性禿落髮（遺傳性落髮）、女性落髮、髮量稀少等族群，但建議先諮詢專業醫師，並且在醫師的建議下，配合產品使用。

全台400萬人青壯年禿頭 原因有這些：

根據衛福部資料統計，台灣自25歲至65歲之間有禿頭困擾者逾400萬人口，並有年輕化趨勢，除此之外，高達8成以上的人會在意另一半禿頭，也因此生髮門診的諮詢有逐年升高的趨勢。

陳昱璁醫師指出，禿頭族群有先天性的如雄性禿，也有後天性的如產後落髮或壓力產生的禿頭；而網路上常見許多「生髮偏方」如抹生薑、吃黑芝麻等，陳醫師強調，民間偏方目前皆無實證效果，甚至生薑有可能造成過敏、接觸性皮膚炎等症狀，建議民眾還是要尋求正確的治療方式。

至於女性落髮的議題，署立雙和醫院皮膚科主任醫師李婉若說明，造成女性落髮的原因多元，過去除了生髮門診吃藥或塗抹之外，但可能女性擔心吃藥的副作用等因素，接受度普遍不高，現在伴隨醫療科技的進步，生髮頭盔也可以是一種選項。

雷射生髮頭盔 助護髮原理是這樣：

「雅諾士生髮頭盔」是台灣通過衛福部認證最新而且雷射顆數最多的雷射生髮頭盔，並已通過美國FDA、韓國KFDA、台灣衛福部TFDA與CE等多重認證。陳昱璁醫師指出，生髮頭盔主要應用在「雄性禿落髮（遺傳性落髮）、女性落髮、髮量稀少」等問題，透過低能量雷射照射毛囊，「所發出的能量就好比植物需要陽光，利用擴張血管的方式，增加毛囊的血流量與含氧量。」同時啟動噬菌體作用，不僅有助強化毛囊的生長活力、減少落髮，還能幫助促進健康頭髮生長，由脆弱的細髮轉變為粗壯的毛髮，保有較良好健康的髮質。

「生髮頭盔」有何不同？不擔心藥物副作用：

引進該項產品的蓓嘉麗國際營運總監鄭環宇表示，台灣醫療院所正規常見的落髮治療方式為吃藥和使用含藥的洗髮精、生髮水等，同樣是需要長期使用且無法停藥；而「生髮頭盔」和一般吃藥不同，好處是可以長期使用，相較不用擔心藥物副作用，不論性別、年紀都可以透過專業人員的建議下使用，亦可搭配植髮、生髮療程、頭皮護理等。

鄭環宇補充，生髮頭盔獨特加載了高效能專利技術具備69顆穩定650波長的雷射，提供毛囊能量、有助刺激毛髮生長、毛髮增粗、減緩落髮，突破一般生髮帽的雷射技術限制，讓未來更多患者因此受惠。

陳昱璁醫師提醒，在使用任何科技生髮產品之前都應該先諮詢專業醫師，並且在醫師的建議下，配合產品使用，才能達到更好的健髮功能。

(中時 )