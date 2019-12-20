德「非核家園」政策又在自家起爭議。德國聯盟黨的經濟與能源政策國會發言人菲佛（Joachim Pfeiffer）向德國《明鏡》周刊表示，德國2011年在日本福島核災後決定全面停用核能發電的決定是錯誤的。不過，不過德國政府發言人賽博特（Steffen Seibert）表示，「非核家園」將按照原計畫執行，德國無核立場並無改變。

德國最後的7座核能發電廠將於2022年關閉，並於2038年停止燃煤發電，不過這也讓德國陷入如何彌補發電量不足，以及為了達到對抗全球暖化的減碳目標而全面廢除燃煤發電之間的困境。在能源成本逐漸上升以及預期發電短缺之下，商業領袖與保守派政治人物早已要求政府停止執行「非核家園」政策。

在非核家園以及滿足減碳需求等政策下，未來二十年內德國40%的發電來源勢必轉型。目前燃煤發電占全國發電量30%，核電則是10%。

據德新社18日報導，先前早已對「非核家園」政策提出質疑的菲佛向《明鏡》周刊表示，在某些特定情況下，他未來願意重啟核電廠。他進一步指出，要全面停用核能是錯誤的，「但為了防範氣候變遷的減碳需求，必須要由左派政黨或綠黨提案」，不過綠黨與左派政黨早已拒絕重啟核能。

不過菲佛也認為在大部分民意仍支持非核家園政策下，德國未來重啟核能不太可能；而在德國國會中除了極右派的「另類選擇黨」外，所有黨團都反對重啟核能。

不過對於菲佛的發言，德聯邦政府發言人賽博特在例行記者會上表示，德國仍會執行原定非核家園計畫，將於2022年全面停止核能發電。德國環境部長舒爾茲（Svenja Schulze）也表示，「2011年日本大地震後決定的非核化，是從來沒有受到如此廣泛社會共識支持的單一能源政策」。

(中時電子報)