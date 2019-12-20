台積電(2330)繼昨日(19日)除息行情不如預期，今日股價開低3元為332元，回探330元，持續第二天呈現貼息。周四(19日)，外資擴大賣超22919張，本周外資對台積電股價衝上345元天價後轉偏保守之態度。

台積電ADR周四收57.96美元，下跌0.73美元或1.24%，折合新台幣每股約350元。台積電昨日開低走低，收盤為335元，今早也再度開低走低，回測330元。

台積電第2季現金股利昨日(19日)除息，每股配發2.5元，開盤參考價342元。台積電開低走低。周三，外資轉賣台積電9352張，周四，外資賣超22919張，連續二天賣超。本周四個交易日以來，外資賣超台積電45784張，本周僅周三小買超572張。

先前隨著前景展望樂觀以及壓寶填息行情，台積電本周二股價收盤創下345元新高，周三股價收盤344.5元為歷史次高價，但周四台積電除息行情失靈，今日續跳空開低，最低跌到328.5元，短期技術面偏弱。距填息目標價344.5元差距逾10元。

台積電今年起改為每季配息，第1季現金股息每股2元，已於9月19日除息，並於10月17日發放，第2季現金股息每股2.5元，周四(12月19日)除息，總金額648.25億元，預計明年1月16日發放。

看好5G帶動明年成長力道，外資紛紛調高台積電明年營運預估及目標價，外資預期，台積電明年營收將高成長，將較今年成長15%~20%。外資在周一(16日)賣超台積電1萬4085張後，周二轉賣為買，小幅買超572張，但周三再度賣超9352張，周四又擴大賣超22919張。

(時報資訊)