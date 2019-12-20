政治不確定性升溫，周四紐約期金漲至逾2周高點；因美國眾議院表決通過彈劾案，使美國總統川普(Donald Trump)成為美國史上第三位被彈劾的總統，拉抬政治不確定性升溫，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金漲至逾2周高點。

終場2月黃金漲5.7美元，報每盎司1484.4美元，3月白銀漲0.1美元，報每盎司17.15美元，1月白金跌0.2美元，報每盎司935.5美元，3月鈀金漲4.8美元，報每盎司1901美元。(商品行情網)

(時報資訊)