《商情》政治不確定性升溫，周四紐約期金漲至逾2周高點 10:002019/12/20 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 政治不確定性升溫，周四紐約期金漲至逾2周高點；因美國眾議院表決通過彈劾案，使美國總統川普(Donald Trump)成為美國史上第三位被彈劾的總統，拉抬政治不確定性升溫，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金漲至逾2周高點。 終場2月黃金漲5.7美元，報每盎司1484.4美元，3月白銀漲0.1美元，報每盎司17.15美元，1月白金跌0.2美元，報每盎司935.5美元，3月鈀金漲4.8美元，報每盎司1901美元。(商品行情網) (時報資訊) #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》觀望氣氛濃，打壓上周五LME基本金屬期貨多數下跌 10:002019/12/16 財經 韓力挺波特王 呼籲政治歸政治 04:102019/12/17 兩岸新聞 韓促政治歸政治 經濟歸經濟 04:102019/12/17 政治要聞 《商情》空頭回補，激勵周一LME基本金屬期貨普漲 10:002019/12/17 財經 仲介500孕婦非法赴美生產 陸女引爆眾怒 14:522019/12/17 國際 AIT美台關係歷史展最終場到台東 17:252019/12/17 生活 《商情》庫存下降，支撐周二LME期銅上漲 10:002019/12/18 財經 大選倒數不表態 許勝雄：一黨獨大會傲慢 15:182019/12/18 財經 《商情》庫存增加，打壓周三LME期錫收黑 10:002019/12/19 財經 搞笑！美貿易夥伴名單驚見黑豹故鄉瓦干達 16:152019/12/19 國際 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 【5G失業潮1】機器幫更多 10年內恐200萬人「被取代」 - 財經 藍不分區立委驚見「股神」？財產申報曝光 - 財經 買台積電70下車…他300又上車藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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