美股消息面：

1.費城聯準銀行12月製造業指數為0.3，較11月的10.4大幅下滑，，勉強守在榮枯分界點「零」之上，創下今年6月來新低，並遠落後市場預估的8.0，顯示美國大西洋沿岸中部地區的製造業擴張幾近停滯。

2.美國經濟分析局公布，美國第三季經常帳收支仍為赤字，從上一季的1252億美元縮小至1241億美元，惟仍超出經濟學家預估的赤字1220億美元。

3.美國勞工部公布，上周（截至12月14日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少1.8萬人，為23.4萬人，超出市場預估的22.5萬人，但仍是連續第250周保持在30萬人以下，創下1970年來維持最長的記錄，反映美國就業市場仍然穩健。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為22.55萬人，較前一周增加1500人。截至12月7日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周增加5.1萬人，為172.2萬人，超出市場預期的167.6萬人。

4.美國原油庫存下滑及美中貿易局勢樂觀，周四紐約1月期油收漲29美分或0.5%，為每桶61.22美元，此合約於周四期滿。紐約2月期油收漲33美分或0.5%，為每桶61.18美元。倫敦布蘭特2月期油收漲37美分或0.6%，為每桶66.54美元，連漲第6天。

(時報資訊)