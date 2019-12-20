美國財長努欽（Steven Mnuchin）19日（美國時間）表示，美國和大陸將在明年1月初簽署第一階段貿易協議，且他補充，該協議已經全部完成，只是在進行技術性「整理」。

努欽在白宮表示，協議文本和翻譯已經完成，不會重新磋商，目前正在進行技術性整理，他說：「我預計不會有任何變化，我們將在1月初簽署該協議。」

努欽指出，目前對陸貿易的首要任務是實施第一階段協議，該協議將使未來兩年美國對大陸的農產品出口增加約一倍。整體而言，大陸增加對美國農產品、製成品、能源和服務的採購將為未來兩年美國經濟增長貢獻約0.5個百分點。

大陸商務部發言人高峰日前表示，中美雙方經貿團隊正在就協議簽署等後續工作密切溝通，關於第一階段協議具體內容，沒有更多訊息可以透露，待協議正式簽署後，協議內容將對外公布。

高峰說，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上，就第一階段經貿協議文本達成一致，美方將履行部分取消對陸產品擬加徵和已加徵關稅的相關承諾。

(旺報 )