國泰金(2882)公布12月國民經濟信心調查結果，受到美中貿易談判不確定性影響，景氣展望樂觀指數微幅下降，股市樂觀情緒也呈現小降，但相對上半年仍偏樂觀。而民眾對於今年年終獎金發放，比去年調查結果相對悲觀。

國發會最新公布的10月景氣對策信號續呈黃藍燈，景氣維持穩健走勢。受美中貿易談判不確定性影響，12月的景氣現況與展望樂觀指數同步小幅下滑，分別降至-5.8及-4.8。民眾的就業展望樂觀指數由11月的-21.1持續走升至-19.7，薪資上漲預期指數亦受到提振，12月上升至4.3，皆創今年以來最佳表現。民眾對景氣展望樂觀程度下滑，略有影響大額消費意願指數由11月6.4降至5.2，但仍在今年以來高位，顯示近期民眾消費意願仍穩健。

雖然美中雙方貿易談判不確定性高，但國內、外機構對2020年全球經濟成長率下修壓力已趨緩，12月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值為2.3％，有高達79％的民眾認為經濟成長率會達到2％以上。在通膨方面，民眾對於2020年平均通膨預期值為0.93％，有61％的民眾預期明年通貨膨脹率將低於1％，不擔憂明年通膨壓力。

股市方面，市場關注貿易戰的談判的結果，投資人相對謹慎但偏樂觀。這次調查顯示，民眾股市樂觀指數小幅下滑至-7.8。後續雙方貿易談判的實際進展是維持股市信心的重要因子。

時事題針對民眾對調薪幅度與年終獎金的預期，本次調查結果顯示，高達59.7％的民眾認為明年每月經常性薪資會維持不變，27.4％的民眾預期薪資成長在0～3％區間，僅4.9％的民眾預期加薪會超過3％。

根據主計總處數據，2019年企業發放年終獎金每人平均為70,164元，約1.69個月。本次調查結果顯示：有55.6％的民眾預期年終獎金介於1～3個月，較去年調查減少0.4個百分點，37.1％的民眾則認為年終獎金不到1個月，較去年調查增加0.6個百分點，民眾對年終獎金的預期相較去年略顯悲觀。

(時報資訊)