《國際油價》多頭買盤支撐，周四國際原油漲至3個月高點 10:002019/12/20 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 多頭買盤支撐，周四國際原油期貨漲至3個月高點；儘管上周美國原油庫存降幅不如預期，但因中美貿易緊張情勢緩解，料預計有機會提振能源需求，激勵買盤持續回補，油價創9月中以來收盤新高，其中美國原油漲0.5%，倫敦原油漲0.6%。 美國NYMEX-1月原油期貨收漲0.29美元，報每桶61.22美元，1月熱燃油漲0.01美元，報每加侖2.03美元，1月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.71美元；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收漲0.37美元，報每桶66.54美元。(商品行情網) (時報資訊) #原油 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金走升 10:002019/12/16 財經 《商情》觀望氣氛濃，打壓上周五LME基本金屬期貨多數下跌 10:002019/12/16 財經 《國際油價》上周五國際原油創近三個月收盤新高 10:172019/12/16 財經 伊朗鎮壓示威群眾 國際特赦組織：至少304死 12:172019/12/16 國際 熱門股－榮成 跌破淨值買盤進場 04:102019/12/17 證券．權證 《商情》空頭回補，激勵周一LME基本金屬期貨普漲 10:002019/12/17 財經 《商情》庫存下降，支撐周二LME期銅上漲 10:002019/12/18 財經 《國際油價》原油庫存下滑，周三國際原油期貨持穩 10:002019/12/19 財經 《商情》庫存增加，打壓周三LME期錫收黑 10:002019/12/19 財經 期貨鑽石獎表揚金融菁英臺灣期貨規模日增 04:102019/12/20 證券．權證 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 【5G失業潮1】機器幫更多 10年內恐200萬人「被取代」 - 財經 藍不分區立委驚見「股神」？財產申報曝光 - 財經 買台積電70下車…他300又上車藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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