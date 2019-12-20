多頭買盤支撐，周四國際原油期貨漲至3個月高點；儘管上周美國原油庫存降幅不如預期，但因中美貿易緊張情勢緩解，料預計有機會提振能源需求，激勵買盤持續回補，油價創9月中以來收盤新高，其中美國原油漲0.5%，倫敦原油漲0.6%。

美國NYMEX-1月原油期貨收漲0.29美元，報每桶61.22美元，1月熱燃油漲0.01美元，報每加侖2.03美元，1月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.71美元；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收漲0.37美元，報每桶66.54美元。(商品行情網)

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