英國伯明罕(Birmingham)發生了一起殘忍又恐怖的性侵案件,有4名男子因以極其殘忍的方式輪暴1名十幾歲女童,而遭逮捕重判。據了解,這4名男子為了滿足自己的慾望,竟將女童拖進骯髒的墓地裡,輪流侵犯,令女童身心重創差點輕生。

據《BBC》報導,這四名男子在2000年到2003年期間,涉嫌性侵年僅十多歲的女童。這起變態又殘忍的案件,令資深檢察官海利(Michelle Heeley QC)表示,這名女童像是「肉塊般被輪流傳遞」(passed around like a piece of meat)以滿足幾個男人的獸慾。

法官在審理案件時,對著整起案件的主導者蘇丹(Ali Sultan)說道,「受害者非常的懼怕你,你對她具有特殊的控制權」,「在你最後一次自由之前,顯然已經襲擊過許多受害者」。法官表示,整起案件審理至今,蘇丹的罪行已經非常明顯的顯露,但是他卻看不見蘇丹的悔改之意,法官在法庭上語重心長的對著蘇丹說道:「顯然,你是一個非常危險的男人。」

女子告訴警方,在性虐結束多年後,一日她在「特爾福德兒童性剝削醜聞」中認出了兩名侵犯過她的嫌犯,其中一個就是蘇丹。

女子在法庭上表示,當年她是被一名男子「出售」的,該男子在她生命低潮時「友善的幫了她」。她表示,在這場恐怖的性虐結束後,根本不敢告訴任何人,但是這件事情卻在學校吵得沸沸揚揚,有些同學甚至會對她做出性暗示的手語,但是當時卻沒有一名老師願意問她到底發生了什麼。

她悲傷的表示,在那段孤立無援的期間她根本「數不清」被迫與多少男人性交。

