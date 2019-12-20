自從湖人今年夏天找來奇德擔任助理教練，他隨時可能取代湖人現任總教練佛格的謠言就沒停過，畢竟以奇德的領軍資歷與「牌子」來說，一點也不輸給佛格，不過佛格卻拿這些傳聞開起玩笑，強調他從沒擔心過自己會被奇德背後捅刀！

「我跟奇德之間還曾拿這些背後捅刀的傳言互開玩笑，」佛格信心滿滿表示，「我有信心在我們兩人之間，只有健康的信任與尊重，這從我們開始相處與共事以來，就不是一個需要擔心的問題，我們當前最大的任務就是幫助球隊贏球。」

起碼以目前來說，佛格確實無須擔心自己會被奇德背後打小報告的問題，畢竟跟上季華頓領軍情況相比，從「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯到每個湖人球員，幾乎都很肯定佛格的執教功力，也驗證在他們本季傲人戰績上面。

只是待在像湖人這種豪門球隊，總教練位置確實不太好坐，也是不少NBA教練垂涎的職位，當戰績長紅的時候，一切都沒問題，等到開始不斷輸球，就會慢慢出現檢討聲浪，第1個倒楣的人永遠都是總教練，佛格最好能夠高枕無憂！

(中時 )