冷冷的冬天，不少民眾都會穿發熱衣禦寒，不過有皮膚科醫師表示，天冷常有穿發熱衣導致皮膚過敏的案例，而這3種類型的人要特別注意，因為發熱衣的發熱原理容易引起這些人皮膚過敏。

冬天不少人都會穿發熱衣保暖，但根據《香港01》報導，皮膚科醫生陳厚毅表示，每年冬天因穿發熱衣而引起皮膚過敏的人不在少數，而導致患者皮膚過敏的原因與品牌材質都無關，主要是因為發熱衣的原理，讓這3種人容易過敏。

發熱衣的原理是利用化學纖維將皮膚的濕氣吸收，將水氣凝結成水珠時產生的凝結熱，進而提供熱源。皮膚科醫師表示，強大的吸濕作用，可能會導致皮膚龜裂、阻礙排汗等狀況，進而造成濕疹、毛囊炎及皮膚過敏，因此敏感性肌膚、易生青春痘、患有濕疹問題的人要特別注意。

皮膚敏感的人建議穿純棉材質的衣物在發熱衣裡面打底，此外也避免整晚穿著發熱衣睡覺。若穿著發熱衣後，出現皮膚不適的症狀，也建議盡速就醫，切勿自行治療加重皮膚過敏的狀況呦！

(中時電子報)