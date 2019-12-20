前總統馬英九桃園輔選，對立委選情有相當信心。(呂筱蟬攝)

前總統馬英九全力輔選，20日一早赴桃園先是陪同國民黨籍第六選區立委候選人陳學聖掃華勛、大湳市場，緊接著中午將陪第三選區候選人魯明哲舉辦座談會，下午則將陪同第二選區候選人吳志揚在楊梅車站前商圈掃街拜票。

馬英九造訪華勛市場，民眾一擁而上搶著和馬英九拍照，他陪同陳學聖一一向市場攤商及民眾握手懇託拜票，在看到車輪餅攤位時，馬英九忍不住停下腳步逗留，也作勢要學習如何製作車輪餅，到水果攤商時，他更自掏腰包買了一串香蕉，笑稱要挺台灣農民，買水果刺激經濟。

有民眾也熱情送上包子和粽子，要祝福國民黨韓國瑜選上總統及陳學聖高票當選立委，也有人送上鳳梨象徵好運旺旺來，看到民眾的熱情，也讓馬英九沿路笑得合不攏嘴。

馬英九說，近期頻繁造訪桃園輔選，就是對桃園市的立委選情有信心，相信6席立委一定能夠全壘打。另外對於國民黨不分區立委名單吳斯懷名列其中，他接受電台訪問時仍堅持退出不分區才是對不起國民黨，導致下架吳斯懷聲浪不斷，馬英九對此表示，若吳斯懷要下架的話，民進黨有更需要下架的人，那個人就是蔡英文。

(中時 )