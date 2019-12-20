即將告別2019，迎向2020，許多人都希望新的一年能求好運！在日本年輕女性中非常流行參訪能量景點，據說吸收好氣場可以提升運氣，如締結良緣或提升工作運等，尤其祈求戀愛順利的結緣能量景點更是深受女性愛戴。在日本三重縣內有幾處因特別庇佑女性的能量景點聖地，如由大注連繩堅固地連結起來的夫婦岩、供奉猿田彦大神的椿大神社等，不妨能來這遊玩也能祈求好運。

椿大神社（圖片提供：三重縣觀光局）

椿大神社：椿大神社是三重縣內知名能量景點，以實現心願相當有名的神社。主要供奉招來平安與幸福的引路之神－猿田彦大神。別宮的椿岸神社則是供奉猿田彥大神的妻神，以保佑夫婦圓滿、成就良緣而聞名，因此也是三重縣內最熱門的舉辦日式婚禮的神社，而日式傳統結婚服飾的夫婦御守更是吸引許多人特地前來的原因。在社殿旁有一個小瀑布，據說把瀑布的照片作為手機待機畫面就能夠提升戀愛運！

神明神社_石神大人（圖片提供：三重縣觀光局）

神明神社/石神大人：位於海女小鎮鳥羽市相差的神明神社境內所供奉的「石神大人」，自古以來在海女間有著「如果是女性來祈求，可以實現一個願望」的信仰。祈求的方式是在祈願紙上寫下一個願望，悄悄投進石神大人前方的祈願箱。繡上五芒星與格子的奇特除魔御守也很受歡迎！在海女身上也有相同圖案的刺繡，因為五芒星可以用一筆畫完成，所以具有「海女即使潛入海裡，也能平安歸來」的意義，格子則代表「不讓妖魔鬼怪有入侵的空隙」。

神明神社_石神大人御守（圖片提供：三重縣觀光局）

【二見興玉神社・夫婦岩】：二見興玉神社位於三重縣伊勢市二見町，這裡祭祀的同樣是猿田彥大神，以保佑祈求戀愛良緣的女性結緣及夫妻和睦而聞名。除此之外，二見興玉神社境內由大注連繩堅固地連結起來的夫婦岩，不僅是非常知名的戀愛觀光景點，更被視為締結良緣的象徵。此外在5月至7月，可以看到日出從夫婦岩中間升起的美麗景象，天氣好時還能遠眺富士山！而11月至1月則是可以看到滿月從中間升起，十分浪漫。

椿大神社瀑布（圖片提供：三重縣觀光局）

(中時電子報)