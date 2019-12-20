1.福貞-KY(8411)：冬季加溫三片式鐵罐業績，量價齊揚，大漲逾6%。

2.霹靂(8450)：祭出數位化、IP多元化兩大營運計畫，明年營收挑戰7億，一早衝半根漲停板。

3.聯鈞(3450)：5G題材+漲勢落後，多方打破沈默，一早跳上56元，漲幅逼近4%。

4.鑫科(3663)：切入鈦靶材研發，拚深入半導體業供應鏈，後市受期待，今早扭轉修正格局走高4%。

5.鄉林(5531)：董座看房市明年補漲，估推案量再破兆元，股價正面反應，逆勢走高1%。

6.新天地(8940)：尾牙接單旺，多方拚突圍，早盤走高2%。

7.東森(2614)：取得高雄港碼頭使用權資產展延，開盤後急攻漲停板。

8.三顧(3224)：首件膝關節軟骨細胞療法獲核准，昨股價衝三個月高點後，外資轉賣超，早盤隨大盤走跌失守10日線。

9.蔚華科(3055)：封測訂單能見度高，明年重返成長，且外資連4日買超，股價續漲逾3.5%，躍30.9元之波段新高價。

10.愛普(6531)：自11月28日至12月18日止，股價強漲近86%，外資亦頻頻敲進，惟漲勢整理，晨盤續跌近8%，10日線告失。

11.聯詠(3034)：半導體產業後市展望樂觀，惟投信連4日賣超，股價位高調節，早盤帶量續跌逾7.5%，連3日走衰。

12.鈺創(5351)：攜手萊迪思、AMS、東芝強攻AI，股價逆勢上揚近4%，衝上逾三個月高價。

13.華新(1605)：獲三大法人連5日買超，且持續加碼，早盤挾量上漲，惟空方佔多，漲幅受抑。

14.大山(1615)：前三季EPS為1.33元，登電器電纜股獲利王，早盤小漲，攀近5個月新高。

15.永彰(4523)：外資昨回頭買超，早盤開低走高、漲逾6%，股價改寫前高。

16.新光金(2888)：昨土洋作對，三大法人買超縮手，早盤受空方襲擊，摔下平盤。

17.中裕(4147)：愛滋新藥銷售穩定，財務業務亦正常，昨獲外資翻多買超相挺，早盤在買盤進駐下勁彈5%，拚回百元關。

18.大東(1441)：戶外迷彩面料設計佳，大啖國際廠訂單，激勵股價連拉2根漲停，躍上季線。

19.康友-KY(6452)：前進東協再報佳音，喜迎三張菲國輸液藥證，晨盤放量走揚2%，挺進月線。

20.統振(6170)：庫藏股及營運成長添助力，晨盤延續昨日攻頂氣勢，放量大漲3%，登上逾7年高峰。

21.泰福-KY(6541)：與Amgen和解，多頭續鼓舞，晨盤放量衝高5%，攻克月線。

22.中美實(4702)：業績題材點火，早盤急拉大漲5%，來到4年高位。

23.神腦(2450)：三箭齊發拚重返成長，晨盤在買盤推助下勁升3%，出現日K連5紅，來到波段高峰。

24.惠特(6706)：接單能見度佳，股價走高逾5%，蜜月行情持續。

25.宏齊(6168)：客戶農曆年前積極拉貨，本季可望轉盈，早盤強勢跳漲5%。

26.公準(3178)：攻衛星零件帶動明年獲利有看頭，多方出擊亮燈漲停。

27.浩鼎(4174)：OBI-999Ⅰ/Ⅱ期人體臨床試驗正式啟動，激勵晨盤跳空大漲7%，一舉收復月線及季線。

(時報資訊)