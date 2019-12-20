周四芝加哥穀物期貨多數下跌，其中大豆期貨續跌，因天氣預報降雨，有利於南美農作物成長，料全球供給增加，且大豆周二觸及五周高點後，引發獲利回吐，終場1月大豆跌4美分，報924.5美分。

市場預期阿根廷和巴西的產量增加，加上中國需求疑慮抑制，亦再度令穀物價格承壓下跌；3月玉米跌0.5美分，報386.5美分，3月小麥跌3美分，報545.25美分。(商品行情網)

(時報資訊)