全球觸控IC龍頭新思科技(Synaptics)宣布，將亞洲行動LCD、TDDI(顯示觸控整合型晶片)業務出售給北京清芯華創投資管理公司，交易價格1.2億美元，此舉恐對亞洲IC設計產業版圖造成影響，外資點名，首當其衝的就是聯詠(3034)、敦泰(3545)。

新思宣布，出售行動LCD、TDDI業務給北京清芯華創投資管理公司，雙方已簽署最終協議，成交金額為1.2億美元，該交易預計將於2020年第二季完成，惟該交易仍需靜待主管機關批准，未來新思計劃將重點放在OLED DDI和觸控IC的高端領域，同時也將繼續為汽車應用開發TDDI，而新思的TDDI市占率在2019年下降至16%，與此同時估計，2019年TDDI全球出貨量約為6.5億，年增長約35%，而FHD TDDI和HD TDDI的出貨量相似。

歐系外資表示，根據後端代工廠趨勢顯示，2019年新思TDDI的市占率從2018年的23%下降到2019年的16%，因為新思將資源分配給其他新領域；至於聯詠，預估其2019年的市場份額為41%，年增長6個百分點，主要是由於新思的營運策略變化以及華為禁令的影響，聯詠獲得轉單；敦泰則預估2019年市佔為15%的份額，受到晶圓產能的影響，年減少4個百分點；至於奕力，其年初至今出貨量增長了一倍以上，主要是其採取激進的定價策略，獲得HD TDDI市佔率，由於價格競爭，估計TDDI的當前行業通用率約為25%，先前為30%以上，而聯詠的TDDI毛利率應該高於產業平均水平。

歐系外資表示，假設新思與北京清芯華創投交易成立，該這筆交易對台灣TDDI製造商不利，因為新思在台灣廠商的積極下，持續在亞洲市場中失去份額，加上由於缺乏新產品以及大陸客戶從美國供應商轉單，故有意逐步退出市場，只是2020年上半年市場的訂單已經有很大程度上決定，故短期影響有限，但相信2020年下半年起價格競爭恐加劇，在台灣DDI製造商中，敦泰可能受到的影響最大，因為TDDI約佔其銷售額的50%，其次是聯詠的20%，奇景光電的8%，以及譜瑞(4966)和矽創(8016)相對影響較小，從長遠來看，隨著聯詠、敦泰和北京清芯華創投買下新思團隊在FHD TDDI的競爭，該產業將變得更具競爭力，且可能會影響台灣DDI製造商在大陸面板客戶中的占比，更不用說大陸在增加本地採購比例。

(時報資訊)