霹靂(8450)打造的PILI App是霹靂布袋戲唯一官方App，將於2020年1月2日正式上架Google Play及App Store雙平台。這款App是全球首創的布袋戲社群娛樂平台，提供霹靂布袋戲30多年來的新舊劇集、音樂串流及社群互動功能外，未來也將導入電商來銷售周邊商品。

霹靂指出，會選在明年1月2日推出，主要是人稱「通天教主」的布袋戲大師黃海岱120歲冥誕，PILI App選在當天上架也別具意義。霹靂總經理黃亮勛表示，數位化、國際化、IP多元化是霹靂三大營運方向，2020年是霹靂重要的數位轉型元年，霹靂布袋戲是台灣人民共有的記憶，也是台灣最具獨特性的文化，如何讓布袋戲連結台灣世代間對土地共有的情感，因此打造PILI App，透過現代技術，使布袋戲串聯各個世代，也要讓布袋戲持續被看見。

PILI App目前片庫量近萬集，包含近百部劇集與電影，除了最新劇集《霹靂俠峰》、《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》、《霹靂英雄戰紀：刀說異數》、電影《聖石傳說》等，未來每月會上架多部劇集；除此之外，也會邀集霹靂以外的布袋戲內容一同上架PILI App，讓更多好的作品透過數位平台一起來欣賞。

霹靂對每一位重要角色人物都創作屬於專有的音樂，目前已累積超過上千首經典作品。PILI App音樂片庫目前約25張霹靂英雄音樂精選專輯，未來所有的霹靂70多張精選、黑膠唱片總共2500首音樂也都會陸續上架，霹靂也不排除運用科技，推出屬於霹靂英雄的VTuber。

霹靂也與Yahoo奇摩超級商城跨界聯手打造的年末重量級「超霹靂趴」年終採購活動，將於12月23日起跑，首波主打全館商品3折起等優惠，2020年1月2日起至1月22日開立PILI App快閃店，獨家推出「武林先鋒包」預購活動。

這也是霹靂布袋戲首次進駐電商平台，Yahoo奇摩購物事業群總監關俐麗表示，Yahoo奇摩超級商城涵蓋各大知名品牌、實體通路，持續引進指標性店家並積極跨業合作，整合線上線下資源。此次攜手霹靂布袋戲，獨家開立PILI App快閃店，因應年末尾牙與即將到來的過年強勁採購需求，期望透過此次活動與一系列的優惠內容，拓增雙方消費客群，並為平台挹注業績成長新動能。

(時報資訊)