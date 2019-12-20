美國財政部長穆努欽稱美中兩國可望在1月初簽署首階段貿易協議，隔夜美股再創歷史新高，受此提振，周五香港恆生指數開漲0.12%，為27834.55點。國企股(H股)開跌0.02%，為10983.51點。

美國財長穆努欽接受媒體訪問時表示，美中第一階段貿易協議文本與翻譯已經完成，雙方不會再重新磋商；此番發言緩解了兩國簽署協議前仍有變數的擔憂。美國總統川普確定遭眾議院彈劾，但由共和黨掌控的參議院予以定罪與免職的機率微乎其微，市場對此反應冷淡。

(時報資訊)