受惠標準型MLCC(晶片電容)傳來缺貨，並可能在2020首季的報價上漲5%~10%，激勵類股由龍頭國巨帶頭開高走高向前衝，並同時刺激相關原物料可能漲價的概股，包括矽晶圓、面板、DRAM等，也都臉色紅潤。

此外，台積電中多基本面格局未變，該股今開低之後，雖一度大跌6.5元，來到328.5元，但低檔接手買氣大有人在，盤中上冲下洗持股信心不足浮額後，目前跌幅明收斂，暫報下挫2.5元，為332.5元，顯示330元似有架構短底訊號，值得追蹤。

迄上午10：03的加權股價指數暫報小挫2點，為12015點，成交值擴大至625億元。目前被動元件整體攻勢最齊整，包括國巨大漲4.7%，攻高至400元以上；華新科上漲2.99%，大毅、禾伸堂、信昌電與奇力新等也多是勁升榮面。

另外，統一、台化、兆豐金、中信金等傳產金融等集團股，也適時扮演穩盤角色，係台股中場一度由黑翻紅，目前徘徊在平盤附近強勢整理主因。

(工商 )