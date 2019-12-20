中美雙方有望於2020年1月初簽署首階段貿易協議，上證指數20日開盤報3,019點，高開2點，漲幅為0.09％；深成指開盤報10,305點，上漲8點，漲幅為0.09％。滬深300指數開盤報4,032點，上漲5點，漲幅為0.12％；創業板指數開盤報1,792點，上漲1點，漲幅為0.09％。

香港信報20日報導，各類股方面，房地產、有色金屬、金融、石油股持穩；水泥、鋼鐵、化工、煤炭、電力股則偏軟。

(工商 )