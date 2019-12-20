滬指開高2點 房產與有色金屬股持穩 10:242019/12/20 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美雙方有望於2020年1月初簽署首階段貿易協議，上證指數20日開盤報3,019點，高開2點，漲幅為0.09％；深成指開盤報10,305點，上漲8點，漲幅為0.09％。滬深300指數開盤報4,032點，上漲5點，漲幅為0.12％；創業板指數開盤報1,792點，上漲1點，漲幅為0.09％。 香港信報20日報導，各類股方面，房地產、有色金屬、金融、石油股持穩；水泥、鋼鐵、化工、煤炭、電力股則偏軟。 (工商 ) #漲幅 #開盤 #指數 #上漲 #金屬 也許您會感興趣 推薦閱讀 首波3檔台股期權策略即時指數 16日發布 11:432019/12/16 財經 《期貨》股市期權策略系列指數上線，首波3檔即時指數 11:422019/12/16 財經 臺股期權策略系列指數 上線 04:102019/12/17 證券．權證 臺股策略系列 首發三檔即時指數 04:102019/12/17 社會新聞 《證交所》台灣指數公司明發表首波三檔期權相關指數 11:422019/12/17 財經 三檔期權策略指數 上線 04:102019/12/18 證券．權證 期交所、台指公司今發表3檔股市期權新指數 12:032019/12/18 財經 首波台指期三檔指數 永豐投信、統一投信及富邦證券將率先發行商品 14:022019/12/18 財經 台指期三新指數 亮相 04:102019/12/19 證券．權證 臺股期權策略指數 登場 04:102019/12/19 證券．權證 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 【5G失業潮1】機器幫更多 10年內恐200萬人「被取代」 - 財經 陸不得不向川普低頭？日媒5字評貿易協議 - 財經 藍不分區立委驚見「股神」？財產申報曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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