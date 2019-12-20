恆生指數微漲34點 騰訊高開0.6％ 10:242019/12/20 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港恆生指數20日早盤微幅高開，恆生指數高開34點，報27,834點；國企指數則低開2點，報10,983點。香港信報20日報導，個股方面，騰訊高開0.6％，報378港元。 另外，金沙高開2.1％，報40.9港元。友邦高開0.4％，報80.45港元。領展斥資37億港元收購雪梨商辦，股價20日早盤高開0.6％，報79.4港元。 (工商 ) #港元 #指數 #恆生指數 #恆生 #騰訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 《期貨》股市期權策略系列指數上線，首波3檔即時指數 11:422019/12/16 財經 臺股期權策略系列指數 上線 04:102019/12/17 證券．權證 臺股策略系列 首發三檔即時指數 04:102019/12/17 社會新聞 《證交所》台灣指數公司明發表首波三檔期權相關指數 11:422019/12/17 財經 《港股》恆指收漲1.22％，阿里市值一度超車臉書 16:482019/12/17 財經 鵝廠不再穩 傳騰訊PCG中高管採一年聘任制 09:192019/12/18 財經 港股開漲24點 騰訊低開0.8％ 10:252019/12/19 財經 港股下跌83點 騰訊微跌0.5％ 16:512019/12/19 財經 騰訊揪GIC 組團洽購環球音樂 04:102019/12/20 全球財經 首批侵害用戶APP 騰訊QQ、小米金融列名 04:102019/12/20 全球財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 【5G失業潮1】機器幫更多 10年內恐200萬人「被取代」 - 財經 藍不分區立委驚見「股神」？財產申報曝光 - 財經 買台積電70下車…他300又上車藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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