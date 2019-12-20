香港恆生指數20日早盤微幅高開，恆生指數高開34點，報27,834點；國企指數則低開2點，報10,983點。香港信報20日報導，個股方面，騰訊高開0.6％，報378港元。

另外，金沙高開2.1％，報40.9港元。友邦高開0.4％，報80.45港元。領展斥資37億港元收購雪梨商辦，股價20日早盤高開0.6％，報79.4港元。

(工商 )

#港元 #指數 #恆生指數 #恆生 #騰訊