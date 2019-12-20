施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥表示，展望2020年，相較於安全性資產如政府公債，股票更具吸引力，惟更高的報酬率仍需要企業獲利成長支持。

他認為，市場對美國企業獲利的樂觀看法已充分反映在美股目前的價值面上，未來美國企業毛利率可能會受到成本上揚侵蝕；然而在除美國以外的其他股市，企業獲利卻很可能會超越市場預期，可望有接近雙位數的報酬表現。在近期持續改善的製造業數據支持下，對新興市場股市的看法樂觀。

莊志祥指出，近期景氣循環末段與過去不同，2019年年初進行經濟分析模型顯示，全球景氣進入放緩階段，通常這表示對風險性資產表現不利，最不利股市，因為景氣末升段企業面臨原料與勞工成本上揚，而失業率下降與薪資上漲也會帶動通膨，此時各國央行往往需要提高利率。

莊志祥進一步表示，然而此次的景氣循環顯然並未發生上述狀況，目前的總體環境仍缺乏明顯通膨，因此讓各國央行得以維持低利率甚至降息來支撐經濟成長，反而成為股市的助力。

(工商 )